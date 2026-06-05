“Si Dios hace milagros, ¿por qué no devuelve a papá?”: las preguntas de hijo a María C. Tarazona

A un año del atentado en el sector de Modelia, Bogotá, que terminó con la vida del entonces candidato presidencial Miguel Uribe, su esposa, María Claudia Tarazona, compartió en entrevista con Mañanas Blu el doloroso tránsito que ha vivido su familia.

Tras doce meses de ausencia, Tarazona describe el proceso como un intento de "reconstruyendo una familia que la violencia rompió y desgarró de la manera más cruel y absurda".

El duelo a través de los ojos de un niño

El aspecto más conmovedor de este primer aniversario ha sido el proceso de Alejandro, el hijo menor de la pareja, quien cumplió cinco años en noviembre.



Según relata Tarazona, la ausencia de su padre se hace más evidente con el tiempo, manifestándose en preguntas profundas que ella describe como propias de "pequeños filósofos".

Una de las interrogantes más desgarradoras del menor cuestiona la fe y la lógica de la pérdida: “Si Dios es tan poderoso y puede hacer milagros, ¿por qué no le puedo pedir que me devuelva a mi papá?”.

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño Foto: AFP

Alejandro también confronta la irreversibilidad de la muerte con dudas como “¿Mamá, la muerte es para siempre?” o “¿Puedo visitar a mi papá en el cielo?”.

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Tarazona confiesa que, ante el llanto desconsolado de su hijo por no haber podido despedirse, ella misma queda "desgarrada" y busca darle espacios para que "pueda darse el permiso de sentir todo lo que significa no tener a su papá".

Un ritual para la despedida pendiente

Para ayudar a Alejandro a procesar el hecho de que su padre fue asesinado, la familia planeó un "ritual de cierre" en una montaña. Esta actividad incluye una caminata con mensajes que Miguel dejó grabados en videos, canciones y notas de sus viajes.

Al final, sembrarán un árbol y liberarán mariposas como un acto simbólico para enviarle al cielo el mensaje de despedida que el niño siente que no pudo entregar.

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El "duelo político" y la ausencia de un líder

Más allá de la esfera familiar, Tarazona reveló que recientemente decidió abrir la puerta al "duelo de Miguel político", una faceta que había mantenido cerrada mientras enfrentaba su pérdida como esposa y compañera de vida.

“Es entender que no vamos a vivir en un país que él hubiera construido para los colombianos”, señaló, destacando que Miguel era un "tejedor" capaz de reunir a distintos sectores con firmeza y honestidad.

En este contexto, defendió su apoyo a Paloma Valencia en la pasada contienda, afirmando que honró la palabra de Miguel, quien siempre fue respetuoso del expresidente Uribe y de su partido.

La hipótesis de un "crimen de Estado"

En cuanto al avance de las investigaciones, Tarazona informó sobre una reciente reunión en la Fiscalía donde se discutieron las líneas de mando que habrían ejecutado el magnicidio. La hipótesis más fuerte apunta a la Segunda Marquetalia, bajo órdenes de 'Iván Márquez' y el 'Zarco Aldinever', quienes estarían en Venezuela.

Sin embargo, surgió una teoría aún más grave que la Fiscalía no ha descartado: la posibilidad de un crimen de Estado. Según Tarazona, se investiga si el Gobierno pudo haber intervenido o dado la orden del asesinato.

Escuche aquí la entrevista: