“Si en este Gobierno que cree en la cultura no se logran los cambios, no sé cuándo”: Adriana Lucía

Este viernes en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, se habló sobre una carta que enviaron y firmaron más de 800 artistas , escritores y actores colombianos al presidente Gustavo Petro, en la que expresaron varias preocupaciones que tienen con la actualidad desde el gremio de la cultura en el país, entre ellas el interinato en el cargo de ministro y lo que esperan del Gobierno.

Por lo anterior, se conectaron el actor Fabio Rubiano, la cantante Adriana Lucía y el cineasta Santiago Trujillo, quienes hablaron sobre el tema.

“Lo primero que quiero decir es que la carta no es en contra del Gobierno, es un afán de ayuda porque estamos dispuestos a trabajar desde la cultura en las propuestas de Gobierno. No es como dicen en redes sociales que les dieron la espalda a los artistas, fueron traicionados, eso no es cierto”, afirmó Rubiano.

Sin embargo, Fabio Rubiano declaró que lo que buscan es establecer un diálogo y reconoció que los ocho ejes programáticos que se prometieron en la campaña de Gustavo Petro, no se están cumpliendo.

“El decir que apoyamos al Gobierno no quiere decir que bajemos la cabeza con cada una de las propuestas que haga el presidente, no somos un comité de aplausos, somos un grupo deliberante y que puede decir cosas, estar a favor o en contra. Hay cosas que no nos han parecido dentro del Ministerio”, puntualizó.

Por su parte, el cineasta Santiago Trujillo reafirmó el apoyo que el sector tiene hacía el Gobierno de Gustavo Petro y calificó la reunión con Laura Sarabia, jefe de Gabinete, como “asertiva y cariñosa”.

“Reafirmamos el apoyo que sentimos por este Gobierno, por el plan de construir reformas estructurales para el país, eso nos convocó en campaña y nos sigue convocando. También fuimos enfáticos en afirmar que durante la campaña logramos construir la convergencia más amplia que ha tenido cualquier proceso democrático en la historia reciente del país alrededor de la cultura”, dijo.

Precisamente, Trujillo puntualizó en que no son “la cenicienta del Gobierno, porque no les gustan esos discursos precarizantes". "Nosotros nos sentimos poderosos, la cultura es poderosa en una sociedad, en un país”, señaló.

Por último, la cantante Adriana Lucía, afirmó que el cambio que se busca no puede ser de la noche a la mañana pues la cultura siempre ha estado olvidada por el Estado.

“Yo creo que es complejo, la cultura ha sido la hija de menos madre, el Ministerio de Cultura siempre ha sido el que nunca se tiene en cuenta, las Secretarías de Cultura son las que nunca tienen plata, esto no se cambia de la noche a la mañana. Satisfacer todas las expectativas que se tienen durante tantos años es complejo. Yo me sumé a esta carta, más que por mí directamente, lo hago pensando en todos los gremios y de las personas que están expectantes. Porque si en este Gobierno progresista, que cree en la cultura, no pasan esos grandes cambios que se necesitan, no sé cuándo sería”, expresó.

El próximo 24 de mayo el gremio de la cultura se va a reunir con el presidente Gustavo Petro en busca de soluciones que permitan encaminar un proyecto que beneficie a todos los que viven y desarrollan cultura en el país.

