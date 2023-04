Gremios culturales enviaron carta al presidente Petro preocupados por el futuro del MinCultura

Crece la preocupación en gremios culturales del país frente al manejo del Ministerio de Cultura en cabeza del ministro Jorge Zorro, pues, según ellos, el presidente Gustavo Petro no está cumpliendo con su plan de campaña y no hay una hoja de ruta clara para encaminar la propuesta cultural del Gobierno.

Este malestar apareció tras la salida de la exministra Patricia Ariza y fue expresado al presidente Gustavo Petro con una carta firmada por 683 artistas para definir cuál será el rumbo del Ministerio de Cultura, pero aseguran no tener respuesta pese haberla enviado desde el 9 de abril.

En diálogo con Blu Radio, Jorge Melguizo, gestor cultural y firmante de la carta, aseguró que este documento es de preocupación por el proyecto cultural, pero a la vez de invitación, ya que sienten una ‘autoridad moral’ de ser escuchados por el Gobierno Petro al ser un sector que los apoyó en campaña.

“Queremos hablar claramente de lo que es y de lo que no debe ser un Ministerio de Cultura. Queremos decirle al presidente que la expectativa que se tiene frente a su Gobierno en un cambio de condiciones reales en el país, pasa en buena parte por la transformación cultural, los proyectos de los territorios, de toda la geografía nacional son fundamentales para la construcción de paz”, señaló Melguizo, quien menciona que no ve que se estén dando esos pasos en el MinCultura.

Otro punto que preocupa a los artistas son los puestos de interinidad y delegados encargados en el Ministerio de Cultura, pues, según Lucía González, gestora cultural, "hoy no hay una hoja de ruta clara, no hay un proyecto, uno no puede tener más de 10 cargos directivos en interinidad porque entonces no hay Gobierno”.

Los artistas se mantienen a la espera de una respuesta del ministro Jorge Zorro. Asimismo, las agremiaciones lo reconocen como un excelente músico y director, pero se sienten preocupados por la poca relevancia que ha tenido desde que asumió el cargo. De ahí que se diga que “es un buen director de orquesta, pero lo que toca no suena”.

