Si Gobierno y Fecode no levantan el paro, pondremos tutela: padres de familia

El líder de la Federación de Padres de Familia, Carlos Ballesteros, anunció que interpondrán una tutela para obligar a Fecode a levantar el paro si el próximo martes no se levanta el cese de actividades.



“Los padres de familia ya no aguantamos más la situación y pensamos que si este viernes no se levanta el paro, el lunes o martes de la próxima semana estaremos poniendo una acción de tutela contra el Ministerio y contra Fecode porque son los que tienen que garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos”, manifestó.



Dijo que sienten que ni el Ministerio de Educación ni Fecode tienen la voluntad de negociar y cada uno está “enranchado” en su postura, por lo que consideró que es necesaria la tutela.



Finalmente, llamó la atención sobre la responsabilidad del Ministerio de Educación en el tema de refrigerios escolares, comentando que “sigue la corrupción” en esa materia.