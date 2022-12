Si hay agresión, todos los países deben proteger al agredido: Duque sobre Venezuela

Iván Duque, presidente de Colombia, aseguró en entrevista con Noticias RCN que el arribo de bombarderos rusos que llegaron a la base de Maiquetía en Venezuela hace parte de una provocación orquestada por el régimen de Maduro.



“No podemos dejarnos provocar, no podemos dejar que Venezuela empiece a emplear este tipo de maniobras como herramientas de provocación”, sostuvo el jefe de Estado.



“Obviamente el continente debe estar alerta, este no solamente es un acto inamistoso con Colombia, sino que es un acto inamistoso frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido”, agregó.

El mandatario colombiano recordó que a lo largo de los últimos años ya se han vivido tensiones con el gobierno vecino.



"Me parece que ese tipo de actos no dejan de suscitar preocupación. No es la primera vez que esto ocurre. En los últimos 10 o 15 años se han presentado distintos momentos donde hay algún tipo de movimiento de aviones de combate, que dicen que son en procesos de cooperación militar, pero lo cierto es que no son un buen gesto”, declaró Duque.



El presidente criticó el papel de Rusia y lo comparó con las labores humanitarias de Estados Unidos en la atención de la ola migratoria desatada por la crisis social y económica del régimen de Maduro.



“Hemos visto de parte de EE.UU. y vi la respuesta del Departamento de Defensa. Mientras ellos llevan aviones de combates rusos, Estados Unidos está llevando un buque hospital para atender venezolanos en zonas de frontera”, anotó.