Si hay agua en Marte es muy difícil que no haya vida: científico de la Nasa

El científico de la Nasa Mario Pérez dijo en Mañanas BLU que es casi imposible que no haya vida en Marte tras el descubrimiento de agua realizado por el organismo.



“Es muy difícil no tener vida cuando hay presencia de agua. Se ha descubierto en experimentos en la Tierra que la presencia de agua líquida lleva a que exista vida microbial”, explicó.



Sin embargo, el científico señaló que esto no significa que pueda existir vida inteligente, pero resaltó el hecho de que exista en el ‘Planeta Rojo’ el elemento fundamental para la vida.



“La vida inteligente es otro paso mucho más complicado”, especificó al explicar que hace unos 3 mil millones de años existían océanos en Marte.



“Sería imposible no haber tenido vida teniendo este tipo de mares y océanos. Algo pasó en Marte que lo hizo seco”, dijo.