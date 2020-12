Sí hubo abuso contra Kendrick Samspson; se negó a requisa en sus partes íntimas: Natalia Reyes

La actriz Natalia Reyes habló en Mañanas BLU 10:30 sobre la denuncia de presunto abuso policial del que fue víctima el actor estadounidense Kendrick Sampson, integrante del movimiento Blacks Lives Matter, en Cartagena. Según la colombiana, el policía agredió al extranjero tras meter sus manos dentro de la ropa interior del artista.

"El policía empieza a requisarlo y de repente hace otra inspección, mete sus manos dentro de la ropa interior de Kendrick. En ese momento él, que conoce muy bien sus derechos, le dijo en inglés que él no tenía derecho de tocarlo ahí. El policía ahí se alteró, lo empuja, lo golpea varias veces", relató Reyes.

Reyes sostuvo que el artista extranjero ha sido objeto de un continuo acoso desde que se encuentra como turista en la ciudad heroica.

"Él lleva seis días en Cartagena, está quedándose en el centro. Y los seis días, sistemáticamente, lo han requisado y pedido papeles en el centro", sostuvo.

Reyes aseguró que en el procedimiento es evidente un prejuicio racial.

"Para mí, esto, de entrada, habla de un prejuicio. De una conducta sistemática que no me parece oportuna", agregó la artista.

Publicidad

"No es un tema de que sea un actor, extranjero o activista. Es algo que pasa en esta ciudad o en muchas y que sencillamente hemos normalizado y que no está bien", añadió.

Samspson le manifestó a Natalia Reyes su molestia porque solo a él, por ser afrodescendiente, lo requisaron a diario mientras que los uniformados no requirieron de la misma manera a turistas de otras etnias.

Natalia Reyes se declaró "aterrada" por el pronunciamiento de la Policía, que justificó la acción.

"Lo que más me aterra de toda esta situación es la respuesta diciendo que fue un procedimiento policial completamente normal y legítimo, el uso de la fuerza, dado que el policía se sintió en peligro, según ellos porque Kendrick se resistió a una requisa, lo que no es cierto. Él aceptó la requisa, lo que no quería era que le hicieran una inspección de sus partes íntimas", declaró la artista.

"Lo más aterrador de todo es que la Policía y muchos ciudadanos lleguemos a justificar este tipo de acciones cuando no tienen nada de normal", agregó.

Publicidad

La actriz colombiana aseguró que el actor no tiene mayores expectativas en sus vacaciones en Colombia, debido a la mala experiencia con los uniformados en Cartagena.

"Quería llevarlo a la Boquilla, a Palenque a lugares que sé que él quiere, pero no sé realmente después de lo de ayer qué tantas ganas le queden", declaró la intérprete.

Escuche a Natalia Reyes en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: