Sí hubo desmanes, pero estos no fueron ordenados por los líderes camioneros: ACC

En entrevista con BLU Radio, Alfonso Medrano, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, admitió que la protesta en 2016 se desbordó, pero enfatizó en que no fue por órdenes de los líderes.



“Si hubo mucho desmanes en las protestas, no lo puedo negar, y se desbordó, pero no por órdenes mías o de otros”, dijo.



Agregó que los desmanes se presentaron porque a medida que pasaban los días se “caldearon los ánimos” y que además hubo la infiltración de personas ajenas a la misma.



