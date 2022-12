Si las EPS no cumplen van a desaparecer del territorio colombiano: SuperSalud

En el marco de un debate de control político en el Senado, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, le advirtió a las EPS que habrá consecuencias graves si no cumplen con sus responsabilidades.

“Les doy 60 días para que me demuestren que disminuyen peticiones, quejas y reclamos y me muestran su red de prestación de servicios, y no una red inventada, y le doy 30 días adicionales como Superintendencia para que me muestren sus indicadores financieros. Si las EPS no nos muestran eso van a desaparecer del territorio colombiano”, dijo.

Publicidad

Agregó que el país no da más espera y que es la forma más efectiva para corregir el sistema de salud.

“No sé cuántas empresas van a quedar, senadores, no sé si van a ser 15, 16, 20, pero les hago una promesa: las EPS que queden en Colombia van a quedar fortalecidas”, dijo.

El senador citante, Juan Luis Castro, le propuso al Gobierno un pacto por la salud en el que, principalmente, se reforme la Superintendencia de Salud y mejoren las condiciones laborales del personal de salud.