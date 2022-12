Si Márquez y ‘El Paisa’ retomaran armas destruirían el partido Farc: Miguel Ceballos

Iván Márquez y Óscar Montero, conocido con el alias de ‘El Paisa’, reaparecieron este lunes con una fuerte carta enviada al Congreso de la República en la que cuestionan la implementación del acuerdo de paz del que dicen tiene “fallas estructurales”.



En diálogo con BLU Radio, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, manifestó que el partido Farc sería el principal damnificado si los dos excomandantes guerrilleros regresaran a las armas.



“Ojalá, para el bien de todos los colombianos, y para el bien del propio partido, creado por las Farc, no sea así, porque a quien más rápido destruiría una actitud como esas, sería el propio partido Farc y a las personas que ya están en la institucionalidad”, expresó.



El comisionado de Paz, también manifestó que la carta es una interpretación que hacen los exguerrilleros, pero no el partido de la Farc: “Están aplicando algo que no ha querido aplicar el presidente Duque y es un espejo retrovisor. La carta está referida a la implementación de acuerdo y a decisiones del Congreso anterior a este Gobierno. Este Gobierno va a cumplir solo dos meses de ejercicio”.

En ese sentido, Ceballos dijo que el Gobierno ha realizado actos concretos del reconocimiento del acuerdo.

“Yo mismo me reuní con la señora ministra del Interior y Emilio Archila, el alto consejero para el posconflicto y con tres representantes de Farc. Por eso, con toda claridad vemos que no se refieren a este Gobierno”, añadió.



Ceballos dijo que el presidente Iván Duque conoce las deficiencias de la implementación y que se ha trabajado para subsanarlas, siempre ofreciendo garantías a quienes se acojan a la justicia y no regresen a delinquir.



En la carta, Márquez y ‘El paisa’ aseguran que las modificaciones al texto original del acuerdo de paz firmado con el Gobierno de Juan Manuel Santos transfiguraron ese pacto en un “horroroso Frankenstein”.



“Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido, justo después de la entrega de armas”, agregan.

