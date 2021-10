"Si no intervengo apuñalan a la señora”: gobernador del Meta explica por qué arrolló a ladrones

Una polémica se generó luego de conocerse un video donde se ve al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga , aparentemente, atropellando a unos hombres que intentaron atracar a una señora.

Al respecto, el gobernador explicó en Mañanas BLU por qué lo hizo y, además, contó que los presuntos ladrones quedaron en libertad “por ser menores de edad y porque no se consumó el robo”.

“El día del partido de la Selección Colombia iba en mi camioneta y vi dos delincuentes golpeando a una mujer e intentado quitarle el bolso. Subí mi camioneta al andén, la acerqué a los delincuentes. Me bajé a auxiliar a la señora, está bien”, dijo.

Zuluaga añadió que si no interviene en ese momento, seguramente los sujetos habrían apuñalado a la mujer, pues llevaban cuchillos.

“Tuve la precaución de no provocar un impacto que pusiera en riego a la señora, pero acerqué el vehículo a un milímetro, eso los asustó, lo que me permitió intervenir para que no fuera atracada. Seguramente sino les entrega el bolso, la terminan apuñalando porque iban con cuchillos”, añadió.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:

