"Si perdemos la moderación, la democracia deja de funcionar": Juan Manuel Santos

Los expresidentes Felipe González, de España; y Juan Manuel Santos , de Colombia; y el exvicepresidente de Nicaragua; Sergio Ramírez, se ‘tomaron’ este viernes los micrófonos del Hay Festival Cartagena para hablar sobre los retos de la democracia en América Latina.

En un conversatorio virtual denominado ‘Autoritarismo versus Democracias’, los exmandatarios coincidieron en que la desconfianza hacia las instituciones democráticas se ha convertido en uno de los principales problemas de este sistema político.

“El Banco Interamericano de Desarrollo publicó un estudio muy preocupante sobre el estado de desconfianza de los latinoamericanos en todo: uno de cada 10 latinoamericanos no confíamos en los demás. Eso es una bomba de tiempo para la democracia (…) Ese estudio muestra también la desconfianza que ha venido creciendo en las instituciones, en los gobernantes, en el congreso, en la justicia, y eso también ha debilitado mucho el funcionamiento y la credibilidad de las democracias”, señaló el expresidente Santos.

Para el exmandatario colombiano la agudización de problemas sociales como la pobreza y la desigualdad también favorecen la desconfianza en la democracia.

“Ayer la Cepal decía que la pobreza extrema en América Latina llegó a 86 millones de personas, hemos visto cómo la desigualdad, y esto sumado a muchos otros factores, ha venido alimentando el escepticismo sobre la democracia como un sistema de capaz de solucionar los problemas de la gente”, puntualizó.

Durante su intervención, el también Premio Nobel de Paz señaló que la “falta de moderación” le sigue jugando en contra a los líderes y gobernantes demócratas.

“Si perdemos la moderación la democracia deja de funcionar (…) Yo creo que lo que hemos visto en los últimos tiempos es que hemos perdido la moderación, debido también a múltiples factores como la polarización que es una enemiga directa de la moderación”, indicó Santos.

Santos también hizo alusión al caso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que esto ha estimulado el fortalecimiento de los sistemas antidemocráticos.

“Estados Unidos siempre ha sido como el pilar de la democracia, el ejemplo de la democracia, y cuando vimos que en Estados Unidos se estaban cuestionando las elecciones, se está acudiendo a ciertos procedimientos antidemocráticos, pues el ejemplo para el resto del mundo es muy claro (…) Eso ha contribuido muchísimo para que los movimientos antidemocráticos tengan cierta autoridad moral: Si en Estados Unidos está pasando esto, porque no puede pasar en otros países”, dijo.

Por su parte, el expresidente español, Felipe González, aseguró que el retroceso de la democracia está relacionado con su naturaleza real, y es la posibilidad de sustituir al gobierno que no cumple con su función.

“La democracia como sistema no garantiza el buen gobierno, lo que tiene que garantizar es que podemos echar al gobierno que no queremos (…) Cuando no tienes garantías de poder echar al gobierno contra el que estás, entonces está desapareciendo el valor esencial de la democracia”, precisó.

González dijo además que para defender la democracia es necesario quitar el paternalismo sobre quienes pretenden mantenerse en el poder, sin importar si son de derecha o de izquierda.

“Hay que quitarle la paternidad a todos los que tienen la tentación de quedarse autoritariamente, totalitariamente con el poder, se llamen Pinochet, se llamen Maduro o se llamen Ortega (..) no es posible que los demócratas demos la paternidad a unos o otros en función de la bandera que exhiban porque la consecuencia para los ciudadanos es exactamente la misma”, sostuvo el expresidente español.

Frente a los retos que afronta en este momento la democracia, señalaron que se deben fortalecer los mecanismos multilaterales, los sistemas de derechos humanos, y el respeto por las reglas de juego del mismo sistema político.

“Si los derechos humamos pasan a ser un valor fundamental en el cimiento de las relaciones interamericanas, se puede abrir una luz de esperanza”, concluyó el exvicepresidente y escritor, Sergio Ramírez.

El Hay Festival Cartagena se inició este jueves 27 de enero, y se extenderá hasta el domingo 30 de enero, con una programación de más 100 eventos presenciales y virtuales.

La fiesta de las ideas tiene como protagonistas este año a escritores, economistas, filósofos y artistas como Jonathan Franzen, Djamila Ribeiro Brigitte Baptiste, Adela Cortina, Carmen Maria Machado, Pilar Reyes, Ai Weiwei, Wole Soyinka, Juan Gabriel Vásquez, Thomas Piketty e Irene Vallejo.

