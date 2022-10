SIC ratifica sanción a ingenios por ‘cartel de azúcar’ pero reduce la multa

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, indicó que "las sanciones ratificadas ascienden en total a 260 mil millones de pesos (reduciendo el monto desde los 320 mil millones iniciales) y fueron tazadas de manera que se garantizara su proporcionalidad frente a la gravedad de la conducta y a la capacidad de pago de los infractores”. (Lea también: En firme sanción a ingenios por ‘cartelización’ del azúcar )

Además, se redujo el monto de la multa a Asocaña tras revisar los estados financieros, que solo fueron aportados por el gremio en el trámite del recurso de reposición. Asocaña no controvirtió la cuantía.

La SIC confirmó las sanciones a 12 altos directivos de los ingenios por haber colaborado, facilitado, autorizado y ejecutado la conducta sancionada. A 4 de ellos se les redujo el monto de la multa y se exoneró a dos altos directivos.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, explicó en entrevista con Blu Radio que la multa se redujo porque fue reevaluado para algunos de los afectados.

“La sanción impuesta por 320 mil millones de pesos a 15 persona jurídicas y a 14 altos directivos implica la confirmación de la sanción y de sus montos para 13 de las 15 personas jurídicas. A los directivos, se exoneraron a 2”, explicó.

Además, enfatizó en que Azocaña no cumplió con el requerimiento que le hizo la Superintendencia en un principio y solo fue hasta que se anunció la sanción cuando entregó la información financiera.

Sobre las versiones de que la sanción fue por una falta de apoyo político a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, Robledo enfatizó:

“A eso no vale la pena ni siquiera ponerle atención (…) Colombia tiene que entender que el país no tiene dueños, que en Colombia no hay nadie intocable. Esto no es un tema regional ni personal”, finalizó.