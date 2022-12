“Siempre es bueno renovar”: Duque a pregunta en Mañanas BLU sobre cambios en gabinete

El presidente Iván Duque dijo en Mañanas BLU que siempre está abierto a los cambios, en referencia a la posibilidad de hacer cambios en el gabinete ministerial.

“Si me dicen: ‘¿Usted ha pensado en hacer cambios?’ Yo siempre he estado abierto a los cambios y he estado abierto, y hecho cambios en la Casa de Nariño y en algunos ministerios. Siempre estoy evaluando eso. Creo que, si llegase a hacerse cambios en otras carteras, siempre buscaré las tres premisas que dije durante la campaña: personas idóneas, con gran sentido y ético y gerencial y personas que tengan consensos políticos”, dijo.

Ante esto, Néstor Morales, director de Mañanas BLU, le preguntó al presidente si eso significaba que venían cambios en el gabinete, el presidente respondió que siempre ha estado abierto a hacerlos.

“Siempre he defendido la estabilidad y siempre he defendido que tengamos asertividad en políticas públicas, pero hay personas que tienen desgastes o personas que han cumplido sus funciones y objetivos y siempre es bueno, en esos casos, tener la capacidad de renovar”, puntualizó.

Reviva aquí la entrevista completa:

