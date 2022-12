Siempre pedimos a los dueños que cambiaran el modelo de negocio: sindicato de Tía

Luz Mary González es una de las trabajadoras de Tía y presidía el sindicato de trabajadores del almacén. En entrevista con Mañanas BLU, describió su tristeza por la decisión de los dueños de los almacenes Tía de cerrar, pero aceptó que ya no era rentable tenerlo.



“La empresa no pudo competir con las marcas extranjeras, hay muchos almacenes que están llegando como D1, Justo y Bueno y Ara, Carrefour ahora Jumbo, todas las plataformas inmensas y la empresa se quedó con un formato antiguo”, manifestó.



“Nos duele mucho la decisión que tomaron, pero ya no se pudo hacer más”, enfatizó.



Dijo que en total son 530 empleados sindicalizados, entre hombres y mujeres, y unos 600 sumados.



Finalmente, aceptó que el modelo de negocio no logró adecuarse a las exigencias del mercado, un factor fundamental para subsistir en la guerra por el cliente.



“Era solo para peatones, algunos clientes fieles nos tenían con ventas, pero ya muchos se han trasladado o muerto, entonces se afectó mucho”, finalizó.



