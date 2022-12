Siempre supe que esos no eran los restos: hermano de magistrado Jorge Echeverry

Wadiz Echeverry Correa, hermano del magistrado Jorge Alberto Echeverry, desaparecido en el holocausto del palacio de Justicia, aseguró en diálogo con BLU Radio que siempre supo que los restos enterrados hace 30 años no eran los de su familiar debido a serias inconsistencias en el proceso.



Desde Filadelfia, Caldas, dijo que la manera tan rápida y repentina en que se llevó a cabo el reporte de los restos, su entrega y entierro fueron inconsistentes.



A pesar de esto, manifestó que recibir la noticia hoy hace más honda la herida que no deja de sangrar.



“Nunca, nunca, eso fue una farsa, el que estuvo al frente de eso fue otro hermano mío. Llegaron con el cuento de que lo habían descubierto por la placa dental y por otras cosas, yo nunca creí porque después de quemados, de mi hermano no quedó nada, además fue torturado. Mejor dicho, cuando yo supe eso hoy, se me dañó el día, es una herida que no para de sangrar”, expresó.



Le puede interesar: "Encuentran restos de Bernardo Beltrán, desaparecido del Palacio de Justicia.



Wadiz Echeverry aseguró que está seguro de que habrá más sorpresas y lamentó que 30 años después permanece con la misma pregunta ¿Dónde está mi hermano?



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias.



- Fueron removidas las 450 luces de la pista del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín como primer paso para iniciar el montaje de la logística necesaria para la misa del papa Francisco.



- En Cali, un juez envió a la cárcel a un hombre sindicado de golpear a su mamá. La denuncia contra el hombre, por el delito de violencia intrafamiliar, fue interpuesta por su propia madre desde el mes de abril.



- En estado crítico y con diagnóstico de muerte cerebral permanece mujer de 23 años en estado de embarazo contagiada con influenza tipo A en Santander.



- El fiscal de Venezuela confirmó que fue detenido un militar por el asesinato de manifestante durante las protestas contra Nicolás Maduro.



Publicidad