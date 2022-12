Siete turistas extranjeros y un tunecino murieron en intento de asalto en Túnez

Al menos ocho personas, un tunecino y siete turistas extranjeros, murieron hoy y otras catorce resultaron heridas en un intento de asalto al Parlamento de Túnez por presuntos terroristas que se han atrincherado con varios rehenes en el cercano museo del Bardo, informó el ministerio de Interior.



Testigos explicaron a Efe que los asaltantes salieron de una mezquita ubicada entre el edificio de la Asamblea y el museo del Bardo y dispararon contra un autobús de turistas antes de tomar a varios rehenes y atrincherarse en una zona ajardinada que comparte muro con el museo.



"Hemos podido ver a cuatro terroristas armados. Ha habido muchos disparos y ahora están en el jardín, no han podido entrar en el edificio", explicó a Efe Mona Brahim, diputada del partido islamista moderado An Nahda que se encontraba en el interior del edificio y que, como la mayoría de los parlamentarios, ha sido evacuada.



La zona se encuentra actualmente acordonada, con efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía local en posición de ataque, mientras las ambulancias comienzan a retirar los cadáveres y a atender a los heridos.



"Hay ocho personas muertas. Un ciudadano tunecino y siete turistas de nacionalidades que, hasta el momento, no se han determinado", confirmó el portavoz del ministerio de Interior, Mohamad Ali Aroui.



Agentes de Seguridad en las proximidades del Bardo explicaron a Efe, por su parte, que uno de los presuntos agresores, un joven estudiante de 22 años, fue arrestado por las fuerzas de Seguridad y que el resto están rodeados en dependencias que pertenecen al edificio de la Cámara.



Los sucesos se iniciaron a primera hora de la mañana cuando tres supuestos yihadistas vestidos con uniformes militares trataron de asaltar la sede del Parlamento de Túnez y, tras un tiroteo, se refugiaron en el vecino museo del Bardo, donde tomaron varios rehenes, según el relato de las Fuerzas de Seguridad.



Agentes que custodiaban la Cámara percataron de que los tres uniformados no llevaban armas reglamentarias y, al pedirles que se detuvieran, se desató un tiroteo durante el cual los presuntos asaltantes lograron huir hacia el museo, uno de los más importantes de Túnez, según las fuentes.



En el momento del intento de asalto, había varias comisiones parlamentarias reunidas, en concreto la de Justicia, con el titular del Ministerio a la cabeza, informaron fuentes parlamentarias.



Todos los diputados y otras personas que se encontraban en el interior del edificio han sido evacuados a una misma sala, mientras las Fuerzas de Seguridad y el Ejército han puesto en marcha el dispositivo de alerta máxima de lucha contra el terrorismo.



Túnez ha sido escenario en las últimas semanas de un repunte de la actividad yihadista en la región de Kasserine, en la frontera oeste con Argelia, zona montañosa que utilizan como bastión radicales locales y también grupos procedentes del país vecino y otros estados de la zona como Mali, Marruecos o Mauritania.



Desde 2012, decenas de guardias nacionales tunecinos han muerto o han resultado heridos en combates o causa de atentados y emboscadas islamistas en Mont Chambi, escenario el pasado julio del peor ataque islamista sufrido por las fuerzas tunecinas, que causó 15 muertos.



A mediados de febrero, cuatro agentes de la Guardia Nacional de Túnez murieron en un ataque de presuntos yihadistas en la región de Kaserine, considerada uno de los feudos de células islamistas radicales afines al grupo Al Qaeda en el Magreb Islamico (AQMI) y a la rama norteafricana del Estado Islámico (EI). EFE



-El presidente Barack Obama confirmó su asistencia a la Cumbre de Las Américas que se llevará a cabo en Panamá, pero descartó un encuentro bilateral con Raúl Castro.



-Las lluvias han generado accidentes de tránsito y trancones en varias vías de Bogotá; la operación en el aeropuerto Eldorado se ha visto afectada y hay retrasos.



-El presidente Juan Manuel Santos se reunirá este miércoles con el consejo gremial para analizar la desaceleración de la economía y los impactos del paro camionero.



-El Gobierno adelantará un nuevo intento de concertación con el gremio de camioneros luego que los transportadores se levantaron de la masa en las últimas horas.



-Los avicultores son los más afectados en Santander por el paro camionero, pues hay escasez de insumos y comenzó a subir el precio del pollo y el huevo.



-La Federación Nacional de Comerciantes en Antioquia responsabilizó a la Ministra de Transporte, de las millonarias pérdidas que el paro camionero les está generando a los empresarios del departamento.



-En el departamento del Meta se presentaron disturbios entre camioneros en paro y quienes rechazan la manifestación.



-Los camioneros de la región Caribe denuncian supuestas presiones de un sector del transporte de carga pesada para que se sumen al paro nacional.



-Comenzó el proceso de elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, las deliberaciones se extenderán hasta las 4 de la tarde.



-El Centro Democrático anunció su respaldo a Angelino Garzón como aspirante a la alcaldía de Cali si logra formalizar una candidatura por firmas.



-Las autoridades de Arauca investigan quién sería el responsable del asesinato, registrado en las últimas horas, de un funcionario de la Alcaldía del municipio de Saravena.



-Las autoridades del Putumayo entregaron detalles sobre el asesinato de dos campesinos en zona rural de Puerto Asís.



-Con el ‘Día sin carro y sin moto´, que se desarrolla hoy en Pasto, las autoridades esperan fomentar el uso de la bicicleta.



