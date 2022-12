Sigifredo López confía en que en Colombia no hayan más secuestrados

están privados de la libertad y sus familias “no pierdan las esperanzas” y confió en que las promesas de los actores armados ilegales de no plagiar se cumplan sin limitaciones.

Se refirió a la Fundación Defensa de Inocentes, creada por él luego de ser puesto en libertad tras un año de prisión en un proceso por complicidad con las Farc, en la que ya tiene 14 casos importantes.

Señaló que aun falta mucho para que la Justicia del país persiga a los verdaderos culpables y responsables de los graves delitos que lo aquejan y revisar los casos de procesos cuestionado por las pruebas de la Fiscalía.

Frente a su caso en el que se comprobó, por ausencia de pruebas y testimonios cuestionados, su inocencia, Sigifredo López dice que aun persisten las afectaciones a su familia y que espera que estos casos no vuelvan a suceder.

Sobre la guerrilla y el proceso de paz con el Gobierno, López afirmó que no todos sus miembros están comprometidos con la negociación, que hay un 30 por ciento de guerrilleros que no le creen y no están interesados en hacer parte de él.