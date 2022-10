‘Simón Trinidad’ no hace parte del proceso de paz: Bernard Aronson

“Desde el punto de vista de Estados Unidos, no es parte del proceso de paz, no es un preso político. Fue una corte criminal la que lo condenó, está cumpliendo su sentencia y no hace parte de los diálogos”, manifestó.



De igual manera, Aronson expresó que hasta donde él sabe, no se está negociando con los Estados Unidos la liberación del jefe guerrillero: “le tendrá que preguntar al presidente Santos, por el momento no sé qué haya negociaciones sobre su liberación”, agregó. (Aquí: EE.UU. niega que liberación de ‘Simón Trinidad’ se esté negociando en La Habana ).



En este momento de los diálogos, las delegaciones de las Farc y el Gobierno Nacional se reúnen a un nuevo ciclo de conversaciones para buscar acuerdos sobre el fin del conflicto, el cese al fuego bilateral y la dejación de armas, temas especiales en los que estará involucrada una comisión de verificación de Naciones Unidas.