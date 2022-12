Sin acuerdo se levanta mesa de negociación entre arroceros y Gobierno

Tras varias horas de reunión con el ministro Aurelio Iragorri, los líderes arroceros anunciaron que mantiene el anuncio de paro al no llegar a un acuerdo para solucionar algunos abusos de la industria e incumplimientos del Gobierno.



Según Óscar Gutiérrez, vocero de la dignidad arrocera del Meta, los productores de arroz están perdiendo competitividad ante la masiva importación del grano a cuesta de los tratados de libre comercio.



Incluso asegura que los arroceros están perdiendo a cerca de $100.000 millones por cuenta del bajo precio que les reconocen.



"El gremio de los grandes molineros que maneja el 85% de la distribución del arroz que se consume en el país quiere este año bajar el precio de carga a los productores entre el 11 y 16 por ciento, disminuyendo así los márgenes de utilidad", explicó.



Gutiérrez agregó que se le ha solicitado al ministro que tome medidas para que los grandes molineros no se queden con toda la rentabilidad del grano, a cuesta de no entregarle un margen justo a los productores.



Por su parte, El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, informó que el Gobierno está sirviendo de mediador para buscar una solución en el problema que se está presentando entre productores y molinos de arroz, para encontrar un precio justo de mercado para la próxima cosecha, que empieza en julio.