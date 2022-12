Sin competencia, un año de tratamiento con Imatinib cuesta USD 100.000: MinSalud

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó en entrevista con Blu Radio que “Novartis hace unos años presentó una solicitud de patente que fue negada en sus inicios, por lo que hubo competencia”. Sin embargo, Novartis fue al Consejo de Estado y el alto tribunal le otorgó la patente, por lo que logró la exclusividad de comercialización.



Por tal motivo, Gaviria decidió negociar con Novartis para que el laboratorio redujera el precio del medicamento, pero la farmacéutica se ha negado a reducir el costo, por lo que el Gobierno busca declararlo de interés público para que pueda ser comercializado por más compañías.



“Comenzamos a trabajar desde la semana pasada en un borrador de acto administrativo declarando el interés público en medicamento con fines de licencia obligatoria”, reveló.



Según Gaviria, un año de tratamiento con Imatinib cuesta entre 80.000 y 100.000 dólares al año, y con la competencia de genéricos pasaría a costar un poco menos de la mitad.



Sobre el argumento de Novartis de que ese medicamento ya estaba sometido a control de precios, pdijo que esa “es una medida imperfecta cuando existen monopolios”.



La idea del Ministerio de Salud es que la Superintendencia de Industria y Comercio le quite la exclusividad y puedan participar en ese mercado los laboratorios genéricos.



“Si no existieran medicamentos genéricos no serían viables los sistemas de salud en ninguna parte del mundo, la competencia de los medicamentos genéricos es fundamental para la viabilidad de nuestro sistema y de todos los sistemas”, finalizó.