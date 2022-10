Sindicalistas bloquean las entradas a la sede de Ecopetrol en Bogotá

La empresa, que en un comunicado rechazó esta acción e invitó a mantener "abiertos los espacio de diálogo" con la USO, no especificó los posibles motivos de este bloqueo, que según medios locales se debe al presunto temor de que Ecopetrol sea privatizada.



El sindicato consideró en su página web que tras la venta este miércoles de la participación que el Estado tenía en la eléctrica Isagen no se puede "ignorar el querer saber qué pasará con el tema de la infraestructura de los oleoductos".



Por eso, la USO "exige a Ecopetrol a través de mítines y movilizaciones una respuesta frente a esta pregunta".



A consecuencia de esta protesta, según Ecopetrol, sus trabajadores vieron afectado "el desarrollo de las actividades" en el edificio, ubicado en la céntrica Carrera Séptima.



"La compañía respeta el ejercicio de la actividad sindical que debe ser realizada conforme a las normas constitucionales y legales. Así mismo, exige que no se afecte la operación", comentó la petrolera.