Solo la evaluación permite a los docentes ascender en el escalafón: Parody

nosotros eliminar la evaluación no es una opción porque esa ha sido una conquista del sistema educativo que permite impactar la calidad y ascender dentro del escalafón”.

Publicidad

“Tenemos que pensar si queremos un sistema educativo por méritos necesitamos la evaluación como una de las herramientas. Colombia desde 2002 tomó la decisión de ser un país cuyo sistema es de mérito”, aseguró.

En cuanto a la evaluación, manifestó que escrita, que muchas veces ‘raja’ a los docentes y por ello están dispuestos a modificarla. “Dije que incluso podemos quitar la prueba escrita si todos los demás factores funcionan”.

Publicidad

Agregó que el método de evaluación no implica la salida del maestro del sistema educativo colombiano. “Lo que uno realmente quiere es construir planes de mejoramiento. Los que no la pasan no ascienden”.

Publicidad

“La evaluación es hecha por la Universidad Nacional en donde se evalúan todas las áreas. Es una prueba que tenemos que perfeccionar”, concluyó la ministra Parody y agregó que 8 millones y medio de niños no están asistiendo a clase por el paro.