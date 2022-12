Son drogas que producen dependencia y causan daños graves a la salud: toxicólogo

cuáles son las sustancias que serían permitidas y revisar las consecuencias de su uso en la salud de los consumidores.

Publicidad

“Cuando se habla de droga sintética son aquellas que se producen como síntesis de laboratorio”, y pueden ser anfetamínicos, medicamentos legales en los años 20 para el tratamiento de la obesidad mórbida y que por sus daños colaterales tuvieron que ser prohibidos.

Pero, “el mundo ha venido migrando a las sustancias” y cambiando las naturales por las químicas, “existen más de 300 combinaciones diferentes”, que por tener “presentación farmacéutica, los jóvenes simplemente llaman éxtasis”.

Publicidad

“Todos los derivados anfetamínicos en su consumo crónico, así sea cada 15 días, producen daños en el cerebelo, vamos a tener personas de 40 o 45 años afectados en su movilidad, con problemas cardiacos y muerte súbita inesperada”, dijo.

Publicidad

El especialista reconoció que la Ley 30 de 1986, el Estatuto de Estupefacientes, no contempla este tipo de droga, y “el hecho que no aparezca en la ley hace que las autoridades no puedan judicializar este tipo de fármacos”.

“El éxtasis, la metanfetamina, son aquellas sustancias que están en el mercado ilegal y son más conocidas como las drogas de la rumba o el sexo”, hoy en día “ya no existe la división de drogas blandas o duras, todos son psicoactivos” y producen grandes daños.

Publicidad

Drogas que tienen un problema adicional, quien consume las sintéticas ya ha pasado por otras naturales y a la final “las consume simultáneamente”.