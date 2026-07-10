Son más de 10.500 personas afectadas por la ola invernal en Arauca: OCHA

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) lanzó una alerta por la emergencia causada por las inundaciones en Arauca, donde 10.598 personas han resultado afectadas en seis de los siete municipios del departamento. El organismo advirtió que la magnitud de la situación ya supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

De acuerdo con el reporte, las lluvias que se registran desde finales de abril han provocado el desbordamiento de ríos y afluentes, así como procesos de socavación que han afectado viviendas, cultivos, vías terciarias, puentes y sistemas de acueducto. En total son 3.426 familias afectadas, en los municipios de Fortul, Tame, Arauquita, Puerto Rondón, Saravena y Cravo Norte.

Las lluvias también están afectando el acceso a la educación. Al menos 23 instituciones educativas presentan daños en su infraestructura y, en algunos casos, las clases permanecieron suspendidas durante cerca de un mes. Además, OCHA alertó sobre el riesgo de brotes de enfermedades respiratorias, diarreicas y transmitidas por vectores, por lo que pidió reforzar la atención en salud y la vigilancia epidemiológica.

Arauca. Foto: UNAL.

El informe también advierte sobre necesidades urgentes en alimentación, agua potable, saneamiento, alojamiento temporal y recuperación de los medios de vida de las comunidades afectadas. También advierte que los daños en la infraestructura vial dificultan el acceso a varias zonas rurales, lo que retrasa la entrega de ayuda humanitaria.



Justamente en la madrugada de este viernes 10 de julio se derrumbó un puente ubicado entre los municipios de Cubará, Boyacá, y Saravena, Arauca, lo que provocó el cierre total de la vía de La Soberanía. La emergencia dejó desconectado al departamento de Arauca de Santander, Norte de Santander y Boyacá.

Ante este panorama, OCHA hizo un llamado a fortalecer la respuesta con apoyo de autoridades, organismos internacionales y organizaciones humanitarias para ampliar la cobertura de la asistencia y atender a las comunidades que continúan aisladas por la emergencia.