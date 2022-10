Soto acatará decisión de Consejo de Estado, pero buscará revesar pérdida de investidura

Soto manifestó que aún no conoce el fallo del Consejo de Estado, pero que se puede determinar evidencias de que él tuviera conocimiento sobre irregularidades con un permiso de un miembro de su Unidad de Trabajo legislativo (UTL).



El senador del partido de La U adjuntó el concepto que dio la Procuraduría en este proceso, afirmando que allí el Ministerio Público manifiesta que no se encuentra probada la incursión del parlamentario en la causal de indebida destinación de dineros públicos, por lo cual solicitó denegar las pretensiones del demandante, Pablo Bustos de la Red Nacional de Veedurías.



Soto explicó que sobre los hechos que motivaron la decisión corresponden a una serie de viajes que hizo uno de sus asesores, Juan David Giraldo, a Panamá y Canadá, sin aparente permiso del Senado ni del senador. Dijo que la autorización para el permiso contiene una firma escaneada, que habría sido utilizada por personal de su oficina, pero que esto no se produjo de mala fe.



Para el parlamentario no existió desviación de recursos y se va con la conciencia tranquila, pese a que hará uso de los recursos de ley para reversar la determinación del Consejo de Estado.



El congresista indicó que hizo una solicitud a la Oficina de Control Interno del Senado, para que si encontraba méritos abriera un proceso disciplinario en contra de Juan David Giraldo.



Una vez sea notificado, Soto anunció que se apartará de su curul, acatando la justicia