Soy un humano igual a cualquier otro, con fallas pero no soy peligroso: Garavito

En la entrevista, realizada por el reconocido reportero Jon Sistiaga, Garavito asegura que ya se considera un nuevo hombre.

Sistiaga le hizo preguntas que Garavito respondió sin suscitar dudas.

“¿Le tengo que tener miedo?”, le preguntó Sistiaga a Garavito, quien inmediatamente respondió:

“Por qué miedo, si yo no (risas)… yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales, soy un ser humano igual a cualquier otro, con unas fallas pero no que yo sea peligroso, en este momento no me considero”, manifiesta Garavito.

Siendo uno de los mayores asesinos en serie de la historia, el recluso confiesa que haber asesinado a cerca de 200 niños le ha “atormentado”.

“Yo no puedo ser feliz, no soy feliz y he llorado amargamente por esta situación que yo precipité y que hice en el pasado”, dice el confeso asesino.

La entrevista completa, de cerca de una hora de duración, será transmitida en su totalidad en la noche de este jueves.