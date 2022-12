Soy una artista sin perjuicios: La Tigresa del Oriente sobre desnudo en Soho

Juana Judith Bustos, conocida como ‘La Tigresa del Oriente ’ , aseguró en Mañanas BLU que está contenta con el resultado de su sesión de fotos para la revista Soho, ya que es una artista sin perjuicios. (Lea también: ‘La Tigresa del Oriente’ se muestra como Dios la trajo al mundo )

“Contenta porque en realidad no me la espera que una revista de su país tan importante como es la revista Soho Colombia. He visto que ha invitado a celebridades y dije ¿por qué a mí?, soy una señora, hay tantas jovencitas en el país, me dijeron usted es una artista completa, es una artista versátil. Soy una artista que no tengo perjuicios”, manifestó.

La reconocida cantante peruana de 70 años, dijo que no tuvo inconvenientes en posar desnuda, pues está orgullosa de su figura y su esencia.

“No tengo ningún inconveniente porque gracias a Dios estoy delgada, me siento joven, tengo el espíritu muy joven, mi tiempo anda muy ocupado. Tengo tantos planes para el futuro, para mi trabajo, para mi carrera artística”, aseguró.

Comentó que actualmente tiene una relación con un joven de 25 años de edad, con quien comparte, entre otras cosas, afinidad profesional pues también es cantante en Perú.

Recordando sus inicios y hablando acerca de su estilo particular, pero que ha marcado una tendencia durante varios años, La Tigresa del Oriente dijo que siempre ha querido demostrar que para ser exitosa no es necesario ser joven.

“Y me puse a hacer mi carrera artística sin mirar a un costado. Yo he tenido muchas críticas pero quise demostrar al Perú y al mundo que no necesariamente hay que tener de 15 a 20 años para ser un hombre o una mujer exitosa”, comentó.