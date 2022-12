Su captura no indica que no tengamos cómo demostrar persecución: esposa de Arias

Catalina Serrano, esposa del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien se encuentra capturado en Estados Unidos desde la semana pasada, aseguró que dicho suceso no significa que no sea demostrable la que, según ella, es una persecución política contra su familia.



“Dada la manera como se dieron las cosas no hubo mucha preparación y al hacer las cosas rápidas seguramente nos llevó a que eso pasara pero eso no significa que la batalla no se vaya a dar ni que no tengamos cómo demostrar la persecución política y el riesgo de seguridad”, manifestó Serrano.



Además, anunció que “la batalla” la van a seguir dando y que están preparando los argumentos jurídicos.



Entre tanto, confesó que su esposo desde que llegó a Estados Unidos trabajó con varios amigos cercanos. Mientras tanto, ella se ha dedicado “a ser mamá y esposa”.