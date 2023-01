¿Su signo zodiacal define su personalidad? El astrónomo Diego Soler explica

El 2023 comenzó con las redes sociales revolucionadas ante un supuesto nuevo orden de los signos del zodiaco, con las fechas completamente modificadas y la aparición de un decimotercer signo: Ofiuco. Pero esto no es cierto, y hasta la NASA salió a desmentirlo.

“Para nosotros los astrónomos, los horóscopos y la astrología son como las fake news, carreta que llena las mentes de las personas, pero que no tienen ningún efecto práctico. Es una manipulación de lo que conocemos del cielo, no tiene un poder predictivo”, aseguró a Mañanas Blu 10 AM Juan Diego Soler, doctor en Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Toronto, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia (INAF).

Para Soler, el horóscopo se trata de “afirmaciones abiertas, afirmaciones ‘arcoíris’, que aplican a cualquier cosa. No tiene nada que ver con ciclos del cielo o el firmamento”.

Aclaró el astrónomo que los signos que se asignan según la fecha de nacimiento equivalen a la “constelación en la que estaba el sol en esa fecha”.

“No tiene las mismas bases que tiene la ciencia. Los estudios psicológicos no han demostrado la relación entre la personalidad de las personas y el signo que tienen”, enfatizó.

Sobre la aparición de un nuevo signo, el que sería el decimotercero, confirmó que no es cierto. Además, señaló que “los objetos en las constelaciones de ascendentes son bolas de gas que producen luz y que no tiene influencia”.