SuperSalud pidió atención inmediata para 3.200 pacientes de Medimás

En la mesa de trabajo adelantada por la Superintendencia de Salud, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y Medimas, para verificar y analizar la actualidad del proceso de prestación del servicio de salud por parte de le EPS, el superintendente Norman Julio Muñoz, señaló que su despacho ordenó que Medimas atienda de manera inmediata a cerca de 3.200 usuarios prioritarios, que no han tenido una atención adecuada.



"Hemos identificado 10.700 casos que son los que corresponden a atenciones prioritarias inmediatas, de los cuales se han resuelto cerca de 7.500, y los otros casos, hemos emitido una medida cautelar para garantizar la inmediata atención de estos usuarios".



Muñoz también destacó que se han identificado 148 mil traslados de usuario de Medimas a otras EPS.



"No hemos identificado barreras para esos 148 mil traslados, todos los usuarios tienen el derecho de traslado a otra EPS a la que quieran pertenecer".



Sin embargo, el superintendente añadió que actualmente se investigan 92 denuncias de posibles trabas en los procesos de traslado de pacientes que han decidido no seguir en este EPS.



Finalmente, ante la investigación que la Procuraduría General abrió su contra, por presuntas irregularidades al autorizar el funcionamiento de Medimas, sin esta contar con los requisitos necesito, el superintendente señaló que está "dispuesto a colaborar y brindar toda la información sobre el proceso".



Por otro parte, el presidente de Medimas, Néstor Orlando Arenas, destacó que la EPS ha hecho efectivo el pago de $556 mil millones de pesos a la red hospitalaria que presta el servicio, de los $700 mil millones recibidos para la entrada de sus operación.



Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, aclaró que, aunque hay algunos avances positivos por parte de Medimas, la situación de la EPS es preocupante, pues aún son miles de usuarios los que presentan afectaciones en su atención.



"Con un solo usuario que no esté bien atendido, no podemos decir que Medimas ha cumplido, aunque hay algunos avances".