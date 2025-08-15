Superservicios, Yanod Márquez, presentó renuncia irrevocable a presidente Petro: esta es la razón

Mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, el superintendente Yanod Márquez Aldana presentó su renuncia irrevocable a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, cargo que ejercía desde el pasado 25 de octubre de 2024.

"Presentó a usted mi renuncia irrevocable al cargo de superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, cargo al cual hizo usted el honor de nombrarme, dándome la oportunidad de participar en un Gobierno por su liderazgo progresista", dice el primer párrafo del documento.

Después de ello, Márquez asegura que estar al frente de la entidad no fue una "tarea fácil", ya que los organismos que recibió han padecido las secuelas de los Gobiernos anteriores, favoreciendo incluso las tendencias empresariales.

"Sé que es muy endeble la permanencia en un Gobierno sometido a crisis frecuentes por las dinámicas que induce la confrontación gobierno-oposición, pero puedo decir que en este trayecto hice un esfuerzo para que con el aporte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se logrará mejorar el sistema único de información y su aprovechamiento en procesos de inspección, vigilancia y control", continúa el documento.

Cabe recordar que Yanod Márquez fue superintendente de Servicios Públicos en reemplazo de Dagoberto Quiroga. El saliente funcionario fue subgerente de TranMilenio entre el 2012 y 2013, gestión que estuvo marcada por presuntas irregularidades sobre las que puso el ojo la Procuraduría. En ese momento, el concejal Juan Carlos Flórez acusó a Márquez de estar cometiendo posibles infracciones disciplinarias graves.

En su renuncia, el saliente funcionario le desea al presidente Gustavo Petro que "su Gobierno logre aún mayores resultados en beneficio de esta población por largo tiempo marginalizada y congrontada".

Hasta el momento, se desconoce quién llegará a ocupar el cargo de superintendente de Servicios Públicos y Domiciliarios, entidad encargar de inspeccionar y controlar la prestación de servicios como el acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas en Colombia.