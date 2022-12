SuperTransporte sancionó Transportes Amazónicos por accidente del English School

El Superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, confirmó la sanción de $154 millones a la empresa fluvial Transportes Amazónicos, que en 2014 protagonizó un grave accidente en el río Amazonas, en el que murió una estudiante de 17 años.

Publicidad

“Se concluyó que esta empresa actuó con negligencia al no evitar que los motoristas navegaran en horario restringido para embarcaciones como la involucrada en el hecho (de 6 p.m. a 5 a.m.), con lo cual –al ser garante de la vida e integridad de las personas que transportaba– no evitó el accidente o el peligro, pudiendo hacerlo”, señaló el superintendente.

La Superintendencia también concluyó que dos embarcaciones de esta empresa, que hicieron parte del convoy que ese día movilizó a los estudiantes del colegio bogotano, no contaban con la autorización del Ministerio de Transporte para prestar el servicio público fluvial de pasajeros en el río Amazonas.

Publicidad

“Aunque los coordinadores de la empresa de turismo Bluefields y los profesores del English School debían tener el control y el cuidado de los alumnos, a la empresa Transportes Amazónicos le correspondía velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable al régimen de transporte fluvial”, agregó el Superintendente.

Publicidad

Por este hecho, ocurrido en 2 de octubre de 2014 en el río amazonas, murió una mejor de 17 años y otros 20 estudiantes del colegio bogotano The English School resultaron afectados.