Supuesta caravana presidencial recibe abucheos en Cartagena

A raíz de varios videos que circulan en redes sociales, donde supuestamente varias personas en el centro histórico de Cartagena rechazan la que sería la caravana presidencial de Juan Manuel Santos el 31 de diciembre, se manejan dos versiones:

Blu Radio conoció la versión de un comerciante informal que se encontraba en el lugar, quien dijo que las expresiones de rechazo obedecían a que los vehículos pretendían invadir una zona peatonal donde una multitud celebraba el Año Nuevo.

Presidente Santos fue abucheado ayer en Cartagena. pic.twitter.com/EGHJrG6NAP — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) January 1, 2018

"Era la una de la mañana y había miles de personas en la plaza. No era posible que el presidente saliera con sus vehículos por una zona donde había tanta gente, tenía que buscar otra salida, no era posible que interrumpiera la rumba para que pasaran los vehículos, no era lo más justo", expresó el testigo de los hechos.

Por otra parte, el senador del Centro Democrático, Fernando Araujo, señaló que todo obedece a un rechazo a las políticas del presidente Santos.

"Este Gobierno sembró el desprecio de la opinión pública, sembró el fraude electoral, sembró la traición al electorado. Merecido el desprecio que tiene Juan Manuel Santos de parte de la ciudadanía. Merecido el desprecio que recibió el 31 de diciembre en Cartagena", expresó Araujo.

Hasta el momento no se ha conocido ninguna información oficial de parte de Presidencia.