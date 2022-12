Técnico de Arsenal es cuestionado por alinear como titular a Ospina en Champions

por sus decisiones tácticas, entre ellas la titularidad del arquero de la selección colombiana David Ospina, que falló en el segundo gol.

En los medios ingleses se preguntan la razón por la que el técnico francés decidió dejar en el banquillo al experimentado guardameta checo Petr Cech para dar la titularidad a Ospina en un partido en el que los Gunners se jugaban 'la vida' en Champions tras haber caído ante el Dinamo Zagreb en la primera jornada.

Ospina dio la razón a sus detractores con un grave fallo en el segundo gol del Olympiakos. El arquero titular de Colombia no fe capaz de sujetar el balón en un centro lateral y lo botó dentro de la portería, propiciando el 2-1 de Olympiakos en el minuto 40.

Con este resultado el Arsenal suma dos derrotas en dos partidos de Champions, por lo que su clasificación para octavos queda muy comprometida ya que ahora afronta un doble enfrentamiento ante el Bayern Múnich, líder de la llave.

"La elección de Wenger de dar la titularidad a Ospina me sorprende mucho. Era un partido que había que ganar ¿Por qué elegir a Ospina? Es una pregunta para el entrenador. Es un gran error", dijo el antiguo delantero del club Ian Wright.

"Si usted es el entrenador del Arsenal y después de mucho tiempo ha fichado a un gran portero, hay que hacerlo jugar. La victoria era fundamental, sobre todo antes de enfrentarse al Bayern. Y se encajan tres goles en casa contra un Olympiakos que nunca había ganado en Inglaterra", añade el exdefensa del Liverpool Mark Lawrenson.

Pero los aficionados y analistas no sólo han señalado a Wenger y Ospina. También han subrayado la escasa influencia del internacional alemán Mesut Ozil, titular en detrimento de un Aaron Ramsey que cambió la cara de su equipo cuando entró a la hora de juego.

"Es el peor partido del Arsenal en Europa en la era Wenger. Siempre había tenido una excusa; fuera el estadio, el gasto, la táctica o la meteorología. Desde ayer se acabaron las excusas. Ahora es él. No tengo nada en contra suya, fue brillante sus ocho primeros años, pero: ¿Hasta cuándo con esta mediocridad?", señaló Piers Morgan, aficionado y célebre cronista.

Morgan recuerda que en los últimos meses también el Anderlecht y el Mónaco consiguieron tres goles en el Emirates Sstadium y aboga por la llegada del alemán Jurgen Klopp, sin equipo tras su salida del Borussia Dortmund al final de la pasada temporada.

Wenger, que rápidamente percibió el ambiente de crisis tras su cuarta derrota en 11 partidos, aceptó su responsabilidad en la rueda de prensa posterior al choque.

"Hago las elecciones, soy el responsable. Conozco cosas que ustedes no saben, ignoran. No se puede hacer un equipo organizando un sondeo antes. Honestamente, no quiero tener esta conversación con ustedes", señaló el preparador de 65 años.

"No tengo por qué decirlo, no tengo que sentarme aquí para dar explicaciones de cada decisión que tomo. Cech había tenido un pequeño problema antes de Leicester y no quería hacer una apuesta. Es por eso que le perdimos", dijo.

Entonces los periodistas se preguntaron: Si Cech estaba ya lesionado el sábado, ¿por qué le hizo jugar ante el Leicester?

AFP