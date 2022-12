Temor por mi seguridad y la de mis hijos: activista agredida en protesta por Santurbán

Carolina Higüavita, una activista que fue agredida por parte de un extranjero que hace parte del esquema de seguridad de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), durante una manifestación el pasado 20 de febrero, dijo en Mañanas BLU que teme por su seguridad y la de su familia.

“Yo siento que mi seguridad la tengo en peligro. Temo por mi seguridad y la de mis hijos, porque este video se hizo bastante viral, me tomaron fotos y están con el hashtag ‘Se busca’”, declaró la mujer.

La activista aseguró que el autor de la agresión está plenamente identificado.

“Es el jefe de seguridad de Minesa, es un norteamericano, de la DEA, es un militar que tiene un prontuario bastante complejo”, sostuvo Higüavita.

Según la denunciante, el nombre del agresor es Mike Faesler y debería ser investigado por supuestos crímenes contra líderes en Colombia. Higüavita aseguró que su caso está en conocimiento de las autoridades colombianas.

“Ya fui a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y fui a Medicina Legal porque yo quedé bastante estrujada con la forma en que forcejeó conmigo”, declaró la mujer.

“Es un exmilitar, me hizo una llave para poderme dar una vuelta completa. Eso me dio un giro que

si no me paro bien me parte la cara”, agregó.

Escuche a la activista Carolina Higüavita en Mañanas BLU:

