“Tengo dolor”: Iván Duque envió mensaje a familias de menores muertos en bombardeo

El bombardeo en el que murieron ocho menores en Puerto Rico, Caquetá, denunciado por el senador Roy Barreas en el debate de moción de censura al exministro de Defensa Guillermo Botero, dejó críticas hacia el presidente Iván Duque por no refirierse directamente a la muerte de los ocho niños.

En exclusiva para El Radar de BLU Radio, Duque aseguró que lo sucedido en Puerto Rico, Caquetá, le dolía profundamente, pues el reclutamiento de menores es una problemática en la que el Gobierno más está luchando.

“Todos sentimos dolor cuando vemos el reclutamiento de menores y vemos consecuencias de eso. Esto me conmueve, me estremece y golpea”, dijo Duque.

No obstante, el mandatario defendió al Ejército y rechazó que a las Fuerzas Militare las estuvieran tildando de “asesinas de menores”, pues, resaltó, las autoridades solamente trabajan en contra del reclutamiento, sino que en este año ya han alejado a más de 170 menores de este fenómeno.

“El Ejército y las Fuerzas Militares no pueden ser catalogadas como asesinas de menores y de niños, estas son las fuerzas que, solamente en este año, han recuperado de las garras de ese reclutamiento a más de 170 niños”, dijo.

“Claro que nos duele lo que se presentó, me duele cuando vemos esta información y la que falta por adelantarse por parte de Medicina Legal, pero esta tiene que ser una oportunidad donde todos rechacemos el reclutamiento de menores”, agregó.

Sin embargo, una de las razones por las que se le criticó a Duque fue su falta de declaraciones hacia las familias de los menores muertos en el bombardeo, pero el presidente resaltó que era una situación que le dolía, y que si debía enviar un mensaje, lo haría.

“He tenido muchas reflexiones a partir de estas situaciones, esto me ha dolido por el país, que el reclutamiento de menores esté exponiendo a personas que a la brava les han arrebatado de sus familias. Si debo decirlo una vez más, lo digo, no solamente me duele, lo expreso no solamente frente a esas familias sino a todas las que han sido víctimas del reclutamiento ilegal”, destacó.

Además, dejó en claro que nunca se tuvo información sobre la presencia de menores de edad en el lugar del operativo, por el contrario, insistió en que las Fuerzas Militares investigaron sobre todas las posibilidades para atacar a las disidencias de tal forma que el bombardeo fuera la última opción.

“Nunca se tuvo información de que había menores de edad en la operación. La primea opción nunca es el bombardeo, ese criminal, ‘El Cucho’, era uno de los más temidos de las disidencias. Las posibilidades de enfrentarlo en tierra implicaban que se pudieran perder muchas vidas de soldados. Tenemos que analizar no solamente la legalidad de las operaciones, sino también mirar cuáles son los niveles de riesgo”, dijo.

En entrevista con Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de BLU Radio, en el programa El Radar

