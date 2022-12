Tengo ganas de contar la verdad y explicar todo con detalles: Sandra Morelli

Sandra Morelli, excontralora general de la República, habló desde Italia para Blu Radio acerca de su situación jurídica y aseguró que regresará a Colombia cuando sea requerida jurídicamente para contar la verdad y explicar las cosas con detalles. (Lea también: Corte Suprema reconoce como víctima a Contraloría y a Auditoria en caso Morelli )



“Yo sí tengo muchas ganas de contar la verdad, cómo son las cosas y explicarlas con todo detalle. Obviamente a mí es la primera persona que le interesa estar en la próxima audiencia. Regresaré, como le dije al magistrado, cuando mi presencia sea requerida para que el curso normal del proceso no se afecte”, manifestó.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplazó hasta el próximo 7 de septiembre la audiencia de acusación en lo que tiene que ver con posibles irregularidades en el arrendamiento de la sede de la Contraloría, respecto a lo cual Morelli dijo que no era parte de su función como excontralora la gestión inmobiliaria, pese a haber tenido a cargo la estabilidad física de 2.600 personas, pues su responsabilidad era “control fiscal, como se hizo y el país no se puede quejar de que cumplí de acuerdo al juramento que hice cuando me posesioné”.

Morelli además sostuvo que no se encuentra prófuga de la justicia porque no existe contra ella una medida de aseguramiento.

“No estoy en situación ilegal porque contra mí no hay ninguna medida de aseguramiento, nunca he estado, no ha pasado un segundo de mi vida que esté en situación ilegal. Solo ha habido algunos periodistas que no son muy precisos jurídicamente que dicen que soy una prófuga, una categoría jurídica que tiene características a las cuales yo estoy distante”, señaló.

Finalmente, la excontralora se refirió a otro proceso que cursa en su contra en la Fiscalía sobre un aparente caso de interceptaciones ilegales a periodistas y otras personas desde la Contraloría, bajo asesoramiento del exdirector de la Policía, el general Rozo José Serrano.

“Mientras yo fui contralora, el general no fue asesor, a partir de eso no podría contestar la pregunta porque no hubo asesoría del genera Serrano en la compra de nada”, dijo.