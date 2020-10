"Tengo miedo, me pueden matar": testigo de asesinato de Javier Ordóñez pide protección

Un nuevo elemento se suma a la historia del asesinato de Javier Ordóñez, a manos de la Policía en Bogotá, el pasado 9 de septiembre: una carta que envió al fiscal general el amigo y testigo del crimen, que estaba con el abogado la noche y madrugada de su muerte, conducido al CAI con él y, según dice, amenazado de muerte por los policías vinculados al proceso.

En la misiva, el hombre narra parte de los hechos ocurridos esa madrugada: “Al manifestarles a los policías repetidas veces que no golpearan más a Javier Ordóñez, el patrullero Lloreda me da un puño en la cabeza, Rodríguez me insulta y me dice que me calle, que tiene todos mis datos y que saben cómo ubicarme”.

Tengo mucho miedo por mi vida, siento que me pueden matar”. Testigo del asesinato de Javier Ordoñez.

También explica que en la URI a donde lo conducen nuevamente es víctima de amenazas por parte de los uniformados: “Se me acerca otro policía, al pegarme una patadita en el pie me dice que recuerde que tienen todos mis datos”.

Finalmente la carta sentencia: “tengo mucho miedo por mi vida, siento que me pueden matar” y hace responsables de lo que pueda pasarle a los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Damián Rodríguez.