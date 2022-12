Tengo solo buenos recuerdos de él: el coqueteo de Vargas Lleras a Álvaro Uribe

El candidato a la Presidencia de la República Germán Vargas Lleras se refirió a su relación con el expresidente Álvaro Uribe y dijo sentirse orgulloso de haber trabajado con él.

“Yo del doctor Álvaro Uribe no tengo sino buenos recuerdos. Lo acompañé en el año 2002 y no me arrepiento. Recordarán que para esa época teníamos 600 municipios del país sin presencia de la fuerza pública. Veníamos de un desastroso desenlace de los diálogos del país”, dijo en entrevista con el Canal Capital.

Añadió que Uribe le devolvió la esperanza al país, pues, añadió “Colombia era un estado fallido”.

“Lo acompañé en el año 2006. De manera que no tengo sino gratos recuerdos de su paso por la Presidencia de la República”, puntualizó.

Germán Vargas Lleras presentó este lunes más de 5 millones de firmas a la Registraduría Nacional para buscar aspirar a la Presidencia.