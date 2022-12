Tensión e incertidumbre: las sensaciones previas al paro nacional del 21 de noviembre

Miguel Ángel Pardo, vocero de Fecode, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Alejandro Palacio, estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional, Fernando Cvitanic, analista internacional y profesor de la Universidad de La Sabana, y Francisco Gutiérrez Sanín, sociólogo, hablaron en Mesa BLU sobre el paro nacional de este jueves 21 de noviembre en Colombia.

Contexto del paro

“Este paro cae en una coyuntura especial porque el colombiano vio lo que pasó en Ecuador, en Bolivia, Perú, Chile. Entonces hay un contexto que le genera inquietud por lo que ha visto en los países vecinos”, afirmó Cvitanic.

“El Gobierno ha respondido de una manera muy defensiva, se nota la tensión. Un paro debería ser parte de la rutina democrática de una nación. Entonces es casi una sensación del fin del mundo. Creo que el Estado debería captar el mensaje que una gran parte de Colombia le está enviando”, dijo Gutiérrez.

“Colombia tiene una historia traumática en la protesta social, está muy marcada por asesinatos permanentes, por choques masivos, el paro cívico nacional del 77 (…). Entonces cuando la protesta pública adquiere ese carácter masivo, cambia las ecuaciones políticas”, enfatizó Gutiérrez.

¿Por qué se protesta?

“La gente siente que tiene necesidades en salud, en educación, quiere pensionarse, quiere vivir bien, y parece que nuestros políticos en Latino América no entienden a la ciudadanía, hay una desconexión entre políticos y ciudadanos”, dijo Cvitanic.

“En un principio le enviábamos cartas al Congreso, al presidente, diciéndoles que aumentaran los recursos para la educación pública en Colombia, en un inicio nos ignoraba, luego, salimos a marchar y logramos un presupuesto decente, pero no porque Duque sea una hermanita de la caridad (…) La violencia no se combate con más violencia, es deber de la fuerza pública garantizar la seguridad a los protestantes pacíficos”, comentó Palacio.

“No solo hay insatisfacción, existe una sensación de insularidad con el Gobierno, y el mensaje para Duque es que sí, salió elegido como fórmula de un partido, pero ya es el presidente de todos los colombianos, eso cambia la fórmula”, añadió Gutiérrez.

“La dirigencia de este país es profundamente antidemocrática y tiene la tendencia a no admitir que no haya contradictores por la forma en la que reaccionan a quien diga algo diferente (…). Las distintas posiciones sobre reforma pensional, sobre reforma laboral. Los convocantes no hemos hablado de violencia, solo de un paro y unas marchas, quienes hablan de violencia son los que están en contra del paro”, aseguró Orjuela.

“Hemos convocado a una gran movilización, a un paro nacional que actualmente no es del sindicalismo, es una movilización de la ciudadanía por la paz, por la vida, porque se termine el conflicto, porque no haya corrupción y porque los jóvenes están diciendo que no quieren un trato de guerra”, aseveró Pardo.

Escuche los diferentes puntos de vista de los participantes sobre el paro nacional en el audio adjunto.

