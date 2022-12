Tensión en Consejo de Estado ad portas de decidir sobre continuidad de Ordóñez

Crece la tensión la tensión en el Consejo de Estado ad portas de decidir sobre la continuidad de Alejandro Ordóñez como procurador general de la Nación.



El magistrado Marco Antonio Velilla radicó este jueves una queja contra de su colega Stella Conto Díaz, por presuntas irregularidades en el trámite de la demanda que busca anular la reelección del procurador. Lea también: Consejo de Estado considera inconveniente la reforma al equilibrio de poderes



Si bien el togado no quiso pronunciarse en profundidad al respecto, en Mañanas BLU dijo que esta queja no demorará la decisión de si el procurador debe o no seguir en el cargo.



“De ninguna manera, es un proceso que es independiente y no afecta internamente la situación, de manera que no tenga alguna incidencia en ese caso”, explicó.



Por su parte, la magistrada Conto dijo que no “tiene ninguna línea” en el sentido de estar a favor de sacar al jefe del Ministerio Público de su cargo.



En la queja, Marco Antonio Velilla menciona también a los magistrados Alberto Yepes y Lucy Jeanette Bermúdez y afirma que Conto Díaz filtró documentos a la prensa y a abogados que habrían permitido la elaboración de las recusaciones que se han presentado contra varios magistrados y que han demorado el estudio del caso..