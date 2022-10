Terrible relato de una víctima de maltrato en pleno Día Internacional de la Mujer

Su nombre es Lorena Rodríguez. Decidió hace cinco años ser madre cabeza de familia porque no aguantó las golpizas que le daba el padre de su hijo, en una de esas casi le quita la vida.

Esta mujer de 23 años se enamoró cuando estudiaba en el colegio, pero al año de dar a luz a su hijo, el hombre no atendió su responsabilidad y no volvió.

Publicidad

Cuenta Lorena, mientras arregla las rosas que vende en la esquina de la Avenida Jiménez con carrera séptima, en pleno centro de Bogotá, que ese año en el que convivió con quien consideró era el hombre de su vida fue un completo infierno, lleno de maltratos físicos y psicológicos.

Vea aquí: Mujeres protestan en varias partes del mundo pidiendo igualdad y cese de violencia

“Si no le gustaba como estaba la comida, si la pieza estaba organizada, si no le gustaba como yo le hablaba, por cualquier cosa me golpeaba”, cuenta en medio de la fría noche bogotana.

Lorena se tapa los ojos, no llora porque aprendió hacer fuerte, aprieta los labios y continua su relato.

Publicidad

"No es bonito que una persona te esté golpeando o te esté tratando mal porque tienes que depender de ella y tener que aguantarse los golpes porque ella te mantiene. No, es mejor salir adelante sola para que mi hijo vea otro mundo", dice.

“Denuncie, pero la Policía no me puso cuidado”

Publicidad

Según un informe de la Universidad Libre, con base en información de Medicina Legal, en lo corrido de 2018 en Colombia 3104 mujeres denunciaron maltratos.

Bogotá presenta el mayor número de casos con 760 mujeres maltratadas, seguido de Antioquía con 311, Cundinamarca con 236, Valle del Cauca con 204, Santander con 172, Atlántico con 136 y Meta con 103.

En el caso de Lorena, dice que fue a un CAI de la Policía a denunciar a su agresor porque el último golpe que le dio le rompió los ojos y la dejó inconsciente, pero la respuesta de los agentes fue “usted tuvo que haberle hecho algo para que él la golpeara".

Los maltratos a la mujer también se sienten en la calle

Publicidad

Desde las 6:00 de la mañana hasta 9:00 de la noche Lorena divide su trabajo informal en la Avenida Jiménez con séptima y en San Victorino, en donde su lucha diaria es con la Policía.

"Ellos (policías) no piden que nos movamos. Si no es con palabras groseras, le quitan la mercancía a uno, la tumban y si estás trabajando de impulsador en la calle te suben al camión, te detienen dos o tres horas, te bajan del carro y vuelven y te molestan, son gamines. Los policías no respetan", narra.

Publicidad

Según la representante de la Organización de Naciones Unidad de Mujeres para Colombia, Ana Güesmez, en el país persiste la discriminación contra las mujeres que hacen parte de minorías como indígenas, afros o de bajos recursos.

“Hay personas que te hablan con desprecio o te miran mal porque piensan que tu trabajo es pedir, y es difícil hacerlo en la calle”, dice.

Las ganancias que esta joven mujer logra vendiendo rosas o impulsando productos es relativo, porque hay días que logra 50 mil pesos y en otros 2 mil o 5 mil pesos.

Los sueños hay que guardarlos un tiempo

Publicidad

Lorena dice que quería ser actriz, que la reconocieran por su talento, pero por estar detrás de una persona que nunca la valoró se le apagaron sus sueños.

"Tengo sueños, pero igual toca guardarlos un tiempo, mientras mi hijo está más grande y yo le pueda brindar un mejor futuro", explica.

Publicidad

Casos como estos, como lo dice el vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, demuestran que el peor infierno de muchas mujeres en Colombia son sus propios hogares.