Testimonio de exguerrillera que contó cómo fue abusada por Timochenko y ‘El Paisa’

Luz Fary Palomar, exguerrillera de las Farc, reveló en el programa Los Informantes sobre el abuso sexual del que fue víctima por parte de alias ‘El Paisa’ y el líder político del nuevo partido Farc, Timochenko.

“Cuando cumplí 14 años ‘El Paisa’ me violó, me violó otra vez. Estaba en una fiesta por medio de copas, yo estaba de guardia, llegó, me violó y quedé embarazada de él, y dijo que si yo hablaba me mataba a mi mamá, me hicieron un aborto”, dijo.



“‘El Paisa’ me mandó a hacer un aborto, no me lo pudieron hacer y me salió un bebé especial. Dijo que si salía un niño mongólico lo mataba”, añadió.

Por otro lado, Palomar también se refirió al abuso que recibió de parte de Timochenko.

“Cuando distinguí a Timochenko no tenía el mando que tiene ahora y en ese tiempo fui abusada por él, tenía 13 años. Fue lo más duro. No podría decir nada porque allá donde uno abra la boca le hacen consejo de guerra y lo matan”, afirmó.