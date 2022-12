Timochenko puede ser candidato presidencial sin pasar por la JEP: Camilo Gómez

El ex alto comisionado de Paz Camilo Gómez denunció que el máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri ‘Timochenko’ puede postularse como candidato presidencial sin haber pasado por el Tribunal Especial para la Paz.



Explicó que cómo está estructurado el Acto Legislativo para la Paz, los jefes de las Farc pueden participar en las elecciones con solo manifestar su intención de ingresar a la JEP.



Cuestionó el hecho que se permita ese tipo de beneficios electorales a personas a quienes se les adelanta procesos por crímenes de lesa humanidad, los cuales estarían facultados para hacer parte hasta del congreso de la República.



"Hoy ‘Timochenko’ o cualquier jefe de las Farc puede ser candidato y ser elegido, estarían facultados para ese tipo de trámites", dijo.



Insistió en que las víctimas no tienen los mismos beneficios con los que cuenta las Farc, y no podrían hacer un partido político.



