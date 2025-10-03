En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Protesta por Palestina en Bogotá
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Tito Rufino Yepes será el nuevo viceministro de Comercio Exterior

Tito Rufino Yepes será el nuevo viceministro de Comercio Exterior

La hoja de vida de Rufino se encuentra en la página de aspirantes a la presidencia inscrita para hacer parte del ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Comercio exterior de Colombia
Comercio exterior de Colombia.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

Rufino será el reemplazo del actual viceministro de Comercio Exterior Luis Felipe Quintero.

Vea también:

  1. comercio exterior suministrada.jpg
    Foto: suministrada
    Economía

    Los desafíos que tendrá el comercio exterior colombiano en 2025

El economista ahora estará a cargo de asesorar al Ministro las políticas de comercio exterior que son viables para el país, además de ejecutar y dirigir todos aquellos programas que favorecerá el posicionamiento y competitividad del país, convirtiéndose en la representación internacional del país para poder participar y ejecutar negociaciones en el exterior.

Tito Rufino llega luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, anunciara que finalizará el Tratado de Libre Comercio con Israel y reformará el Tratado con el país noteamericano, Estados Unidos, esto como respuesta a la oposición de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y el aumento de la tensión diplomática entre ambos países.

Según se muestra en su hoja de vida, Tito Rufino realizó una maestría en economía y un doctorado en ciencias finalizado hacia el año 2009.

El economista ha trabajado en diferentes empresas como Fedesarrollo, la secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el Banco Mundial, la Universidad Nacional de Colombia, obteniendo una larga trayectoria en el sector de más de 20 años.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad