Tito Rufino Yepes será el nuevo viceministro de Comercio Exterior

Rufino será el reemplazo del actual viceministro de Comercio Exterior Luis Felipe Quintero.

El economista ahora estará a cargo de asesorar al Ministro las políticas de comercio exterior que son viables para el país, además de ejecutar y dirigir todos aquellos programas que favorecerá el posicionamiento y competitividad del país, convirtiéndose en la representación internacional del país para poder participar y ejecutar negociaciones en el exterior.

Tito Rufino llega luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, anunciara que finalizará el Tratado de Libre Comercio con Israel y reformará el Tratado con el país noteamericano, Estados Unidos, esto como respuesta a la oposición de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y el aumento de la tensión diplomática entre ambos países.

Según se muestra en su hoja de vida, Tito Rufino realizó una maestría en economía y un doctorado en ciencias finalizado hacia el año 2009.



El economista ha trabajado en diferentes empresas como Fedesarrollo, la secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el Banco Mundial, la Universidad Nacional de Colombia, obteniendo una larga trayectoria en el sector de más de 20 años.