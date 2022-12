TLC y acuerdos económicos: conozca la opinión de los candidatos

Germán Varón Cotrino, Alexander López y Alberto Palma analizan este tipo de acuerdos y dan a conocer lo que harían si resultan elegidos para el Congreso de la República.

Publicidad

Germán Varón Cotrino, candidato al Senado por el Partido Cambio Radical, aseguró que el problema de los acuerdos comerciales con otros países tiene que ver con la preparación que se haga del país para enfrentar los retos “porque pretender vivir en una circunstancia aislada como la que vive Venezuela no es viable”.

“En los tratados comerciales, uno no puede pretender que el país va a ganar al 100 por ciento y que los demás países vayan a perder al 100 por ciento. Lo importante es que en el balance haya un mayor ganancia que una pérdida”, acotó el candidato.

Publicidad

Por su parte, Alexander López, candidato al Senado por el Polo Democrático, dijo que su partido siempre ha estado en contra de los TLC, no porque no se deba avanzar en este tipo de acuerdos, sino porque no se puede someter a este tipo de relaciones a una economía como la colombiana, donde solo ganan los de arriba y no los de abajo.

Publicidad

“Por ejemplo, los precios de los combustibles son mucho más baratos en México y en Perú que en Colombia y eso desde ya genera un desequilibrio y una desventaja para los transportadores”, manifestó.

Mientras tanto, Alberto Palma, candidato al Senado al Partido Liberal, indicó que para sectores de partidos como el Polo Democrático, por su formación ideológica “todo es malo” y que en ese orden de ideas nada de lo que en materia de acuerdos comerciales se haga es bueno.

Publicidad

“Yo estoy de acuerdo con todos los Tratados de Libre Comercio que se han firmado y ojalá se firmen más. Lo que no reconocen los opositores del Gobierno es que tenemos que pararnos firmes y enfrentar los retos que nos significan estar compitiendo en una economía internacional”, manifestó, aunque aclaró que el Gobierno debe aminorar los impactos y facilitar los medios y los recursos para que los sectores vulnerables no salgan perjudicados.