Durante un debate de control político sobre la crisis del sistema penitenciario, el ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó que, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, los nuevos establecimientos carcelarios deberán construirse fuera de los perímetros urbanos. Según explicó, esta decisión permitiría enfrentar, entre otros asuntos, los problemas relacionados con los inhibidores de señal en las cárceles.

“Con eso vamos a solucionar no sólo el problema de los inhibidores, sino problemas que han solucionado en otros países de una manera que puede ser factible”, señaló el ministro ante los congresistas.

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Cancino también se refirió a las cárceles que quedaron en marcha durante gobiernos anteriores y aseguró que la intención es terminar esos proyectos. Mencionó los establecimientos de Riohacha y Sabana de Ángel, y dijo que el primero estaría listo este año, mientras que el segundo avanzaría próximamente.

Iván Cancino, Ministro de Justicia. Foto Ministerio de Justicia.

“Vamos a terminar esos establecimientos penitenciarios y carcelarios. Este año con toda seguridad, Riohacha y muy pronto, Sabana de Ángel”, afirmó. Agregó que el Gobierno está revisando los demás proyectos adelantados y que estos “van a tener investigaciones disciplinarias, fiscales y penales”.



En cuanto a las medidas contra la extorsión desde las cárceles, el ministro aseguró que ya fue escogido un establecimiento penitenciario en Antioquia para poner en marcha un piloto de cero extorsiones. También informó que el Gobierno se reunió con Meta y TikTok para abordar el uso de esas plataformas en delitos y en el reclutamiento de menores.

“Nos reunimos con Meta y TikTok, no solo para la extorsión, sino también para el reclutamiento de menores que se hace por esas plataformas”, dijo Cancino.

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El ministro confirmó, además, que el proyecto de un buque cárcel sigue adelante: “El buque cárcel va”. Finalmente, indicó que el presidente Abelardo De La Espriella anunciará próximamente cómo se estructurarán las primeras cárceles con pabellones de máxima seguridad y dónde estarán ubicadas.