Todo lo que debe saber sobre el censo para venezolanos que arranca el 6 de abril

Los venezolanos deberán diligenciar un formulario con 19 preguntas cuyas respuestas serán confidenciales.

Las preguntas serán sobre la situación de salud, educación, alimentación y otros aspectos sociodemográficos.

El registro, que será gratuito, no otorgará ningún tipo de estatus migratorio, no es una autorización de permanencia o regularización, no reemplaza los documentos de viaje vigentes y no permite el acceso a programas sociales del Estado.

La información que entreguen los venezolanos no podrá ser usada para imponer sanciones, como multas, deportaciones o expulsiones.

Censo de venezolanos en Colombia arrancará el viernes 6 de abril

¿Quiénes deben registrarse?

Para el registro se pedirá un documento de identidad y lo deberán hacer los venezolanos que vivan en Colombia o tengan pensado estar de forma temporal.

También quien tengan la Tarjeta de Movilidad Fronteriza.

¿Quiénes no deben registrarse?

Los venezolanos que tengan el permiso especial de permanencia vigente, los colombo-venezolanos que certifiquen ser poseedores de la nacionalidad colombiana, los venezolanos regulares en el país que tengan cédula de extranjería, visa o permiso de turismo.

Y tampoco los venezolanos que estén en tránsito por Colombia.

Horarios

En 50 municipios habrá puntos de registro y el horario de atención será de 7:30 de la mañana a 6:00 de la tarde, en jornada continua.

Incluso en algunos sitios, como el norte de La Guajira, habrá puntos móviles.

El costo estimado del censo de venezolanos es de 2 mil millones de pesos.

Para el censo nacional, que estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, habrá colaboración de la Defensoría del Pueblo, la ONU en Colombia, la Misión en Colombia Organización Mundial para las Migraciones - OIM, la ACNUR en Colombia y la Federación Nacional de Personerías – FENALPER.