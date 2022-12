Todo lo que usted debe saber para votar este domingo

de @bluradioco respecto a la próxima jornada electoral del domingo 9 de marzo.

¿Qué se elige este domingo?

Los colombianos podrán elegir 102 senadores, 166 representantes a la Cámara, 5 delegados al Parlamento Andino y el candidato a la presidencia de la Alianza Verde.

¿Qué nos deben entregar los jurados?

Los jurados deberán entregar al ciudadano, sin consultar nada, 3 tarjetas electorales (Senado, Cámara y Parlamento Andino), y le preguntarán al votante sobre su intención de participar en la consulta verde y, de ser así, le será entregada.

¿Cuánto nos costarán estas elecciones?

En lo que tiene que ver con la logística y los costos de la Registraduría, la cifra asciende a los 569 mil millones de pesos para las elecciones de Congreso y primera vuelta presidencial.

¿En qué horario se puede votar?

Las 97 mil mesas instaladas en el territorio nacional estarán abiertas desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. Pero, atención, en esta elección no habrá Ley de Filas, es decir, si alguien sigue en la fila a las 4 p.m. ya no podrá votar.

¿Cómo están conformadas las mesas de votación?

Son 6 jurados que se seleccionan de las listas que envían las empresas públicas, privadas, establecimientos educativos y los partidos políticos, que también pueden postular ciudadanos. También se designa un porcentaje de jurados remanentes, que son debidamente capacitados, para ejercer en caso que un jurado ya designado falte por cualquier razón.

¿Cuántos jurados fueron seleccionados?

Para la elección del Congreso fueron seleccionados 660 mil jurados en todo el país.

¿A qué horas se conocerán resultados?

El domingo desde las 4 p.m. se podrían conocer los primeros resultados de las votaciones que se realizaron en el exterior desde el lunes anterior. Entre 9:30 p.m. y 10:00 p.m. se tendrá escrutado el 90 por ciento de los votos para las tres corporaciones.

¿Cómo se transmiten los datos?

Las planillas de los jurados tienen tres cuerpos con una dinámica distinta: el primer cuerpo transmite resultados vía telefónica y luego de forma electrónica o como preconteo; la segunda, se digitaliza y se publica en la página web de la Registraduría para que puedan ser consultadas on-line; y, la tercera, va rumbo a las comisiones escrutadoras que están conformadas por jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, este escrutinio inicia a las 4 de la tarde y puede ser monitoreado por la web.

¿Dónde se centraliza la información?

Cada departamento tiene sus sistemas de información y un servicio de prensa, a nivel nacional se realizará en Corferias (Bogotá), donde hay un centro de consolidación y un servicio mundial de réplica para mantener la información a salvo.

¿Cómo se evitará el ataque a los datos por parte de hackers?

Tras la experiencia en las pasadas jornadas electorales, la Registraduría implementó diferentes modalidades de transmisión y manejo de la información, además la contratación de respaldos y procesamiento de información en el exterior que permite salvar la información, independientemente de que sea atacada.

¿Con qué cédula se puede votar?

Desde junio de 2010 se unificaron los documentos de identidad para todos los colombianos y solo se podrá votar con la cédula amarilla de hologramas. Cualquier otro documento no tiene ninguna validez.

¿Cuántos y qué colombianos podrán votar?

Son 33 millones de colombianos que están inscritos en el censo electoral y solo basta tener cedula de ciudadanía, no pertenecer a las fuerzas militares y no tener alguna sanción que le haya suspendido derechos políticos.

¿Si no tengo inscrita la cédula?

Si usted tiene una cédula expedida desde 1988 hasta la presente, su documento está inscrito y habilitado en el municipio o región donde lo solicitó.

Puede consultar el sitio exacto a través de estos medios: en la página web de la Registraduría ( www.registraduria.gov.co ), en los 2500 centros comerciales donde hay instalados puestos de información, o enviando un mensaje al 85588 con la palabra cedula, seguido de un espacio y el número de su documento.

¿Quiénes podrán votar en Corferias?

Únicamente los que sacaron su cedula en Bogotá y no la inscribieron en ninguno de los 490 puestos del Distrito.

¿Qué se ha hecho para evitar delitos electorales?

Todos los organismos del Estado como la Personería, Procuraduría, Fiscalía, Policía y FF.MM., vienen trabajando articuladamente para en consonancia con sus responsabilidades evitar cualquier delito que puedan poner en riesgo la transparencia del proceso.

En términos de logística, la Registraduría ha hecho millonarias inversiones en herramientas tecnológicas para mitigar las conductas que antes hacían daño al proceso.

¿Qué regiones presentan mayor riesgo de delitos electorales?

Cada una de las entidades del Estado, desde su competencia, está evaluando y afrontando los riesgos: la Fiscalía ha desplegado un número importante de fiscales en una fase preventiva; la Procuraduría para que los funcionarios no intervengan en política, la Policía para que no hayan irregularidades en las mesas, trasteos de dinero o documentos, y la Registraduría en formatos electrónicos para que nos sean vulnerados.

¿Dónde se denuncian actos de corrupción?

En los puestos de votación hay una mesa de justicia donde encuentran funcionarios de todas las entidades del Estado que están obligadas a recibir cualquier denuncia.

¿Se pueden usar camisetas o afiches en los puestos de votación?

El domingo no hay ninguna posibilidad de usar publicidad. La ley 1475 de la reforma política consideró que el día de las votaciones el ciudadano no debe ser influenciado por publicad o personas que impidan la expresión de la libre voluntad.

¿Qué pasa si alguien reparte propaganda política?

La autoridad de Policía puede retener ese material. Sin embargo, el decreto 415 dice que un ciudadano puede llevar a la mesa alguna ayuda que le permita recordar el número de sus candidatos o su ubicación en el tarjetón y eso no será considerado como propaganda.

¿Hay alguna novedad en esta jornada electoral?

De acuerdo a la Registraduría, el voto electrónico no existe, pero en algunos lugares del país van a ver unas estaciones biométricas que permiten individualizar al elector a través de las huellas digitales. Aún se trabaja para ampliar la cobertura.

¿Colombia cuándo hará el salto a la votación electrónica?

El proceso hacia el voto electrónico ha sido prudente para no caer en lo que han caído algunos países, que por aventurarse a implementarlo tienen que regresarse y perder grandes cantidades de dinero.

“Primero estamos llevando la automatización a la periferia del proceso para cuando lleguen las máquinas ambas se consoliden”, dijo Portela.